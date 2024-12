In occasione delle festività natalizie, il Lions Club Ravenna Host ha organizzato con i propri volontari un service destinato all’acquisto di un cane-guida per un cieco: “La bottega di Natale”.

Soci e volontari hanno dunque donato libri usati e messo a disposizione il loro tempo: in uno spazio in via Maggiore 8 (accanto alla Farmacia San Biagio, nei pressi di porta Adriana) è stato così allestita una piccola libreria, dove chiunque lo voglia potrà donare una piccola offerta e prelevare in cambio libri usati, scegliendo fra un’ampia selezione di ogni genere letterario.

Il ricavato servirà appunto all’acquisto di un cane-guida per un cieco.

La bottega sarà aperta, fino a Capodanno, al mattino dalle 10 alle 13 e al pomeriggio dalle 16 alle 19.