Martedì 14 maggio 2024, alle ore 18.00, presso la Domus dei Tappeti di Pietra (in via Barbiani 16 a Ravenna nella ex chiesa di Sant’Eufemia) avrà luogo la presentazione del libro di Paolo Strocchi “La Croce del Sud. Prose e poesie dalla Romagna all’Oriente” pubblicato dalle Edizioni del Girasole.

Il volume reca la prefazione e la postfazione di Paolo Scudellari, docente di Psichiatria Clinica e Psicoterapia presso l’Università di Bologna.

Sarà presente l’Autore.

Farà gli onori di casa Carlo Pilotti, Presidente dell’Associazione Amici di RavennAntica.

Francesca Mazzoni leggerà alcune poesie contenute nel volume.

Lorenzo Pieri leggerà alcune prose contenute nel volume.

Ingresso libero. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Amici di RavennAntica.

Paolo Strocchi sviluppa fin da giovane a Ravenna la sua vocazione alla scrittura. Una profonda passione per il mare e la pesca lo porta nella maturità a vivere per lunghi anni sulla costa occidentale della penisola asiatica di Malacca dove apprende, lingua, cultura, abitudini e tecniche di pesca della gente del luogo. Ne nascono numerosi scritti che, al suo ritorno in Occidente, e armonizzati con altri precedenti e successivi, oggi confluiscono infine in questo libro.

Francesca Viola Mazzoni, attrice teatrale prestata alla scrittura e mai restituita, ha lavorato con registi tra i quali Franco Zeffirelli e Giorgio Albertazzi.

In qualità di autrice, ha tra l’altro partecipato al romanzo corale La città dei fossili (2016) e ha pubblicato Una mente insolente (2014), La fata sdentata (2018), Io sono io (2020) romanzo scritto a quattro mani con Cinzia Messina e la biografia Gino Maioli, le Olimpiadi di un romagnolo (2023).

Lorenzo Pieri, vive e lavora a Cesena. Proveniente da studi classici, laureato in lingue e letterature straniere e profondo conoscitore dell’universo letterario è da sempre appassionato di recitazione e narrazione.

Gestisce da anni il canale Youtube “Audiolibri Lorenzo Pieri”, sul quale pubblica quotidianamente le sue letture dei grandi autori della narrativa e della poesia.

Ama dire: Volevo fare il cantastorie (e invece ho aperto un podcast).