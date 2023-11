Mentre in Biblioteca si inizia a respirare l’aria natalizia, quella che si apre è una settimana ricca di appuntamenti che porteranno la Trisi anche in alcune frazioni.

Lunedì 27 novembre, alle 15 in sala Codazzi, nuovo incontro con l’Associazione Mondo Rosa per realizzare progetti a scopo benefico, come le famose Pigotte per l’Unicef o lavori a maglia per i bambini prematuri degli ospedali della Romagna e di Macerata.

Alle 17 letture e laboratori creativi per bambini dai 6 ai 9 anni, disegni invernali tra la neve e il Natale, dicembre è il mese più divertente… da decorare!

Martedì 28 novembre, alle 17, nuovo appuntamento con il progetto Youz a cura di Radio Sonora.

Mercoledì 29 novembre per la rassegna “Ti leggo una storia…a Scuola Letture a cura dei volontari Nati per Leggere” per famiglie con bambini da 3 anni, alla scuola dell’infanzia Righini Ricci di San Bernardino alle 16.30: “Quell’anno che Babbo Natale arrivò in gondola”.

Giovedì 30 novembre la lettura di Nati per Leggere è a Giovecca, alla scuola dell’infanzia Venturini alle 17: “Chi ha rubato il tesoro del nano Zaffiro?”

Alle 17.30, ma nella sala Codazzi della biblioteca, presentazione del libro “Acqua: racconti” (Danilo Montanari editore): una raccolta di racconti di autori del territorio che raccontano l’esperienza dell’alluvione, a cura di Ivano Artioli con la partecipazione di ANPI Lugo

Sabato 2 dicembre, nella sezione Ragazzi della biblioteca, alle 10 per bimbi da 0 a 12 mesi e alle 11.15 per bimbi da 13 a 36 mesi: BI BO BE. Guidati da una cantante, piccoli e grandi giocano con filastrocche, canzoni, onomatopee e qualche suono inconsueto, scoprendo che è facile mettere in gioco la propria vocalità quando non ci si preoccupa del risultato finale ma si privilegia il piacere dell’esplorazione A cura di Marta Abatematteo – Associazione QB.

È necessaria la prenotazione.