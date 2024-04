Un uomo è stato trovato senza vita nella sua abitazione di via Antica Zecca, a Ravenna. Si tratta dell’architetto Gianfranco Benini di 86 anni. La polizia scientifica è al lavoro per cercare di capire le cause del decesso. Ad allertare le forze dell’ordine è stato un parente dell’uomo, intorno alle 13, dopo che inutilmente aveva provato a farsi aprire la porta dall’86enne. In via Antica Zecca è intervenuto anche un equipaggio del 118, che però non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziano. Presenti anche i Vigili del Fuoco. Nell’appartamento infatti si era generato un principio d’incendio. Sul corpo dell’uomo sono state trovate diverse ustioni.