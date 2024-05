Con la benevola complicità del meteo la 43° edizione del Giro Cicloturistico della Romagna organizzato dalla Cicloturistica Baracca di Lugo ha fatto vivere ancora una volta una straordinaria giornata di sport e di festa agli oltre 1600 cicloturisti venuti a Lugo da diverse parti d’Italia.

I quattro percorsi su strada e i due gravel, tutti opportunamente segnalati, di lunghezza e difficoltà variabile e con tre ristori, hanno visto la stragrande maggioranza dei partecipanti optare per quello di fondo (km. 138) e gran fondo (km. 167) a dimostrazione della voglia degli appassionati di ciclismo di pedalare e di stare in gruppo. Importante è stata anche la presenza femminile, 213 le cicliste presenti e a una di esse, Valentina del Team Bombardier di Imola, a sorteggio è andato in premio un diamante offerto dalla gioielleria Ponzi di Lugo. Ben 232 sono state le Società ciclistiche presenti, molte delle quali hanno partecipato per la prima volta a questa Manifestazione, anche per questo grande è stata la soddisfazione degli organizzatori che hanno incassato un generale apprezzamento e l’impegno a ritornare nelle prossime edizioni.

Altro elemento di soddisfazione e di caratterizzazione dell’impegno della Baracca anche sul piano sociale è stata la presenza di nove atleti della Aned Sport (Associazione Naz.le Trapiantati e Dializzati), composta da persone trapiantate, provenienti da varie Regioni italiane, che dopo aver ricevuto un organo in donazione, sono tornati a condurre una vita sana, serena e attiva, accompagnati da medici che hanno sempre sostenuto i programmi di trapianto e di adeguati stili di vita (dr Alessandro Nanni Costa già Direttore del Centro Nazionale Trapianti, dr Giuseppe Diegoli Direttore Sanità Pubblica della Regione Emilia Romagna, dr Giovanni Mosconi nefrologo, dr Gianluigi Sella Medico dello Sport, ing. Simone Mosconi).

La loro partecipazione è la concreta dimostrazione che lo sport, oltre che passione, divertimento e sofferenza è anche un mezzo importante che aiuta a riscattarsi dalla malattia e a testimoniare la voglia di vita e di salute: questo è ciò che ha sinteticamente testimoniato in un breve saluto Roberto Capraro, intervenuto a nome anche degli altri suoi colleghi e che la Baracca è intenzionata a riprendere con una specifica iniziativa in autunno.

La giornata si è chiusa nella tendostruttura del Centro sportivo di Madonna delle Stuoie dove i ciclisti, dopo aver visitato lo spazio espositivo della Somec all’esterno, hanno potuto gustare l’apprezzatissimo pasta party, preparato dallo “chef” Mario e dalla sua brigata e a seguire le ricche premiazioni delle trenta Società con il maggior numero di presenze e di chilometri percorsi nella giornata dai suoi soci: i primi tre premi sono andati nell’ordine alla Team Passion Faentina, all’Avis Faenza e alla Asd San Patrizio.

Gli organizzatori, chiudendo la Manifestazione resa possibile dallo straordinario lavoro volontario dei soci e dall’indispensabile collaborazione di molte Aziende locali, ringraziando per la numerosa presenza, hanno dato appuntamento a tutti alla prossima edizione nel maggio 2025.