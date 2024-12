Dal 20 dicembre, la Biblioteca Classense inaugura un nuovo servizio che unisce cultura, socialità e divertimento. Sarà infatti possibile prendere in prestito gratuitamente i giochi da tavolo, offrendo un’opportunità unica per trascorrere momenti di qualità in famiglia o con gli amici. Ogni utente potrà scegliere un gioco alla volta, da tenere per un massimo di 15 giorni, ampliando così le modalità di fruizione offerte dalla biblioteca.

“Le biblioteche sono spazi dinamici che si adattano ai bisogni delle persone – afferma la direttrice Silvia Masi dice -. In Classense riconosciamo il valore culturale, aggregativo e sociale dei giochi da tavolo, che rappresentano un linguaggio universale capace di connettere generazioni, avvicinare nuovi pubblici e trasmettere il sapere stimolando la creatività. Questa iniziativa è parte del nostro impegno costante per innovare e rendere la biblioteca sempre più inclusiva e accessibile.”

I prossimi eventi natalizi

Sabato 14 dicembre alle 16.30, alla biblioteca Iqbal Masih di Roncalceci, ci sarà la lettura dal libro di J.K. Rowling “Il maialino di Natale” e la creazione di decorazioni natalizie (da 6 a 11 anni), a cui seguiranno altri 3 appuntamenti di gioco e lettura il 20, il 21 e il 28 dicembre. Per conoscere tutte le iniziative vi invitiamo a visitare il sito della biblioteca.

A partire da lunedì 16 dicembre, la Sezione Holden della Biblioteca Classense ospiterà una serie di laboratori di manualità realizzati, in collaborazione con Fatabutega, per i ragazzi e le ragazze dagli 11 anni. Il primo laboratorio “Un bambino chiamato Natale” verterà sulla figura di Babbo Natale e prevede la costruzione di artistici addobbi per l’albero di Natale. L’inizio è previsto alle 16.30. Ci si può iscrivere inviando una email a holden@classense.ra.it oppure chiamando lo 0544482119.

Venerdì 20 dicembre alle 17.30 nella Sala Muratori, l’affermata illustratrice riminese, Alice Barberini, sarà in Classense per presentare il suo ultimo albo illustrato “Giocattoli” (Orecchio Acerbo, 2024): un tenero racconto di Natale pieno di animali, magia e silenzio. Nello stesso pomeriggio l’illustratrice terrà, alle 16.30 nella Sezione Holden, un laboratorio di Natale per bambine e bambini 4-6 anni (info e iscrizioni: holden@classense.ra.it).

Sabato 21 dicembre dalle 10, nella Biblioteca “Fuori..legge” di Piangipane ci saranno letture animate e laboratorio creativo per bambine e bambini dai 6 agli 8 anni. La prenotazione è obbligatoria ed è richiesta la presenza di un adulto (info e iscrizioni: biblio.pianginpane@comune.ravenna.it – tel 3297507943).

Venerdì 3 gennaio alle 16.30, alla biblioteca Ada Ottolenghi di Marina di Ravenna si terrà “Tombola e tea in biblioteca”, con l’invito a portare con la propria tazza mentre le bibliotecarie offriranno tea, infusi e biscotti (prenotazione consigliata biblio.ottolenghi@classense.ra.it oppure 0544538901.

Sabato 4 gennaio alle 11, a Casa Vignuzzi, in occasione di “Una calza di libri”, ci sarà un laboratorio dedicato alla creazione di libri dai formati insoliti; dai libri-casa ai libri-giocattolo, dai libri-sonaglio ai libri-fiore. Non potranno mancare dolcetti e altre leccornie. Il laboratorio è rivolto a bambine e bambini dai 5 ai 10 anni ed è a cura di Immaginante.

A partire dal 20 dicembre, fino a esaurimento, in Biblioteca Classense e a Roncalceci, si potrà trovare il “prestito a sorpresa”, un’offerta particolare che è stata pensata per accompagnare le festività di fine anno.

Il “prestito a sorpresa” consiste nello scegliere al buio tra una selezione di libri e film fatta dalle bibliotecarie, appositamente impacchettati come doni di Natale in modo tale da non poterne vedere il contenuto. Per la scelta l’utente, oltre che sul proprio istinto, potrà farsi ispirare da una breve frase scritta dalle bibliotecarie sul pacchetto.

Ricordiamo inoltre le chiusure previste: martedì 24 e 31 dicembre la Classense chiuderà alle 14, mentre lunedì 23 e 30 dicembre osserverà l’orario regolare dalle 14 alle 19.

Le biblioteche del territorio saranno chiuse anche il 24 e il 31 dicembre. La biblioteca di S. Pietro in Vincoli invece seguirà la chiusura scolastica dal 23 al 6 gennaio, mentre a Roncalceci la biblioteca resta aperta il venerdì e sabato dalle 15 alle 18 anche durante le feste con laboratori e giochi per bambine e bambini.

Il servizio di aiuto compiti del progetto “Fuori centro: percorsi di apprendimento nelle biblioteche” sarà sospeso dal 24 dicembre al 6 gennaio.