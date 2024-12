L’elezione dell’Ufficio di presidenza è avvenuta oggi nel corso della prima seduta dell’Assemblea legislativa della XII legislatura, dopo l’elezione del nuovo presidente dell’Assemblea, Maurizio Fabbri.

Barbara Lori (Pd) e Giancarlo Tagliaferri (FdI) sono i nuovi vicepresidenti dell’Assemblea legislativa regionale dell’Emilia-Romagna. Nel ruolo di segretario sono stati eletti Paolo Trande (AVS) e Luca Pestelli (FdI). A due consigliere è stata affidata la carica di questore: Marcella Zappaterra (Pd) e Valentina Castaldini (Fi).

Prima seduta per la nuova giunta guidata dal presidente Michele de Pascale, che da oggi entra ufficialmente in carica con il via della 12/esima legislatura della Regione Emilia-Romagna.

Due le priorità indicate già nelle prossime settimane. “Vogliamo arrivare il prima possibile all’approvazione del bilancio per consentire una piena operatività all’ente e superare questo limite- ha sottolineato de Pascale-: ci metteremo immediatamente al lavoro, presentando una proposta all’Assemblea Legislativa in tempi rapidi, senza usare i 4 mesi previsti dall’esercizio provvisorio”. Alla manovra finanziaria, con un’attenzione particolare ai conti della sanità, si aggiungere la massima attenzione verso la messa in sicurezza del territorio: “Nella prossima settimana- ha proseguito de Pascale- riuniremo tutte le strutture coinvolte nel contrasto al dissesto idrogeologico e avvieremo una serie di sopralluoghi nelle aree più colpite, con problemi o cantieri in corso”. De Pascale ha anche annunciato “il via al procedimento di revoca della richiesta di autonomia differenziata da parte della Regione”.