Inaugura “L’Albergo del Cuore”: ospitalità accessibile e inclusiva a Ravenna

Dopo due anni di cantiere e un investimento di oltre 2 milioni di euro, il 14 dicembre alle ore 16.00 inaugura l’Albergo del Cuore, la struttura realizzata da Cooperativa San Vitale con l’obiettivo di promuovere una cultura dello sviluppo sostenibile che poggia su tre elementi: innovazione dell’offerta turistica con particolare attenzione alle persone con disabilità, riqualificazione di un edificio storico nel centro della città, inclusione sociale e lavorativa di giovani in condizione di fragilità.

L’albergo, situato a Ravenna in via Rocca Brancaleone 42, è dotato di dieci stanze, tra cui una stanza sensoriale pensata per accogliere nello specifico ospiti con Disturbi dello Spettro Autistico, 3 camere accessibili alla disabilità motoria e una grande camera condivisa con sei letti indipendenti che rimanda ai moderni ostelli delle grandi capitali europee. Grazie alle più recenti innovazioni tecnologiche e digitali l’albergo è accessibile alle persone ipovedenti che per mezzo di un sistema di Blind Tag collocate negli spazi comuni e nelle stanze potranno orientarsi nell’ambiente interno grazie ad una app messa a disposizione degli ospiti gratuitamente.

La cooperativa inoltre, in collaborazione con Veasyt, uno spin off dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, fornirà un servizio di video-interpretariato in lingua dei segni (LIS) per i non udenti che consentirà loro di comunicare in maniera fluida e funzionale col personale dell’Albergo e far fronte alle loro necessità.