È stata davvero molto partecipata la cena di solidarietà organizzata dalla Casa delle culture, dal Centro sociale La Quercia e dai progetti del Sistema per l’accoglienza e l’integrazione (Sai) di Ravenna in favore delle famiglie e della comunità di Traversara, colpite dalle recenti alluvioni. L’iniziativa ha registrato il tutto esaurito e ha permesso di raccogliere 2.415 euro, già interamente devoluti all’associazione Traversara in Fiore Aps per supportare le famiglie alluvionate.

L’evento ha rappresentato un momento di grande coesione sociale, coinvolgendo istituzioni, associazioni e cittadini a cui ha partecipato anche l’assessora ad Associazioni e volontariato Federica Moschini.

Importante è stata la collaborazione tra i volontari del Centro sociale La Quercia e gli chef Mauro Marino, Haider Shahzaib e Mostafa Amr Ahmed Mohamed, con la realizzazione di un menù molto apprezzato.

Questa occasione ha evidenziato ancora una volta la grande capacità del tessuto sociale ravennate di mobilitarsi per una causa comune.