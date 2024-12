Oltre 100 mila euro per far rinascere il parco Cola di via Calamelli distrutto dall’alluvione

52 mila euro raccolti dai Rotary Club italiani per i nuovi giochi al parco Colla di via Calamelli, distrutto durante l’alluvione 2023. L’amministrazione comunale oggi ha incontrato il club di servizio all’area verde. Da una parte un momento di ringraziamento. Dall’altra un sopralluogo per apprezzare il risultato ottenuto con gli aiuti arrivati in particolare dai raggruppamenti del distretto 2072, il distretto dei Rotary emiliano-romagnoli. Sostegni sono arrivati anche da altre realtà italiane e dagli Stati Uniti. Sono state acquistate sei nuove strutture: un’arrampicata, una torre scivolo, un dondolo, un percorso equilibrio, un castelletto e una casetta di legno. Dal canto suo il Comune ripristinerà l’area sgambamento cani e realizzerà un percorso ciclo-pedonale illuminato (investimento da 50 mila euro).

L’area sgambamento verrà realizzata all’interno del Parco recintando una porzione di verde con una staccionata in legno di castagno e rete plastificata; sarà dotata di cancelli carrabili e pedonali, della fontanella e di arredi urbani specifici per i cani e per i loro accompagnatori. A completamento degli interventi, si procederà con la potatura degli alberi e delle siepi per una manutenzione generale della vegetazione esistente.