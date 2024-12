Screening mammografico: Ravenna fra le province italiane con l’adesione più alta

Con 87 mila donne coinvolte all’anno, l’adesione allo screening mammografico in provincia di Ravenna è fra i più alti in Italia. La media nazionale sfiora il 73% di adesione. A Ravenna si tocca l’80% di controlli preventivi di possibili tumori. Questa grande attività ha permesso di aumentare del 50% le possibilità di sopravvivenza in caso di cancro al seno. In attesa dei dati dell’ultimo anno, nel 2023 sono state 493 le neoplasie di questo tipo in cura nei tre ospedali del nostro territorio. Quasi tutte donne, ma anche 7 uomini. Dati che si spera possano migliorare con l’acquisto di quattro nuovi mammografi di ultima generazione a servizio del “Santa Maria delle Croci”, dell’ “Umberto I” di Lugo e “degli Infermi” di Faenza