Grandissimo risultato per l’Under 13 Elite qualificatasi alla final four regionale. La squadra è arrivata terza nel girone play off e ora si giocherà il titolo di campione dell’Emilia Romagna con Futurvirtus Bologna, SG Fortitudo Bologna e una tra Pontevecchio Bologna e Cestistica Argenta, entrambe in corsa per il quarto posto. In semifinale l’Academy affronterà la SG Fortitudo Bologna. Anche nella prima fase l’Under 13 Elite si era fatta valere, chiudendo a pari punti con Cestistica Argenta e Pontevecchio Bologna, arrivando terza soltanto per la differenza canestri.

“È una grandissima soddisfazione per l’Academy e soprattutto per i ragazzi che vengono ripagati dall’ottimo lavoro che hanno fatto per tutta la stagione – spiega l’allenatore Cristian Fabbri -. Abbiamo ottenuto questo risultato con un gruppo di ragazzi del territorio e quasi tutto faentino e questo ci riempie ancora di più d’orgoglio. Per Faenza è prestigioso potersi misurare con le squadre più forti della regione nelle semifinali e ora vogliamo continuare a farci valere, divertendoci come abbiamo fatto fino ad ora, e sfruttare questa importante occasione per crescere dal lato sportivo e umano”.

Le semifinali si giocheranno in una sfida andata e ritorno (12 e 19 maggio) che premierà la squadra che segnerà il maggior numero di punti nel doppio confronto. La stessa formula vale anche per la finale che si giocherà il 26 maggio e il 2 giugno.