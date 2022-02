Dopo la sfida con il Pesaro è tempo di un altro “derby”, questa volta emiliano-romagnolo, per i galletti, che domani riceveranno il Noceto (inizio partita ore 14.30) per il recupero dell’8° giornata di campionato, inizialmente programmata a gennaio.

Il ritorno in campo dopo due mesi di stop non è stato privo di insidie per i galletti, usciti senza punti dal confronto con il Pesaro: dopo un primo tempo in salita, in cui la squadra ha faticato a trovare la giusta chiave di lettura del match, la ripresa ha visto un Romagna più propositivo, ma non è bastato per concretizzare la rimonta.

La gara con il Pesaro ha inaugurato una nuova fase della stagione particolarmente serrata, in cui sarà importante dosare le energie e affrontare partita dopo partita con attenzione, a partire dal Noceto, squadra di grande qualità e in corsa per i piani alti della classifica, che sicuramente non renderà la vita facile ai galletti.

Nella giornata allo Stadio del Rugby di Cesena spazio anche alle giovanili: alle 11 infatti si svolgerà un allenamento congiunto dedicato ai ragazzi dell’Under 17 dei Club romagnoli. Sarà l’occasione per riprendere il percorso che nella prima parte della stagione ha visto i ragazzi della Franchigia impegnati nel campionato regionale Under 17 con la squadra Romagna Est (formata da Cesena, Rimini e Forlì) e Romagna Ovest (formata da Ravenna, Faenza, Imola, Lugo).

I convocati:

Per la partita con il Noceto sono convocati i seguenti giocatori: Baldassarri, Bastianelli, Buzzone, Cesari, Coppola, Di Lena, Donati, Fantini, Fiori, Gallo, Giannuli, Lamptey, Lepenne, Manuzi, Marini, Maroncelli, Martinelli, Mazzone, Onofri, Piolanti, Pirini, Scermino, Sergi, Sgarzi, Sparaventi, Tauro, Vincic, Zani.

Arbitro dell’incontro: Leonardo Masini

Campionato di Serie A, girone 3 – VIII giornata: Pesaro Rugby – Rugby Napoli Afragola, Civitavecchia Rugby – Rugby Perugia, Romagna RFC – Rugby Noceto,

Cavalieri Union Rugby Prato Sesto – Amatori Catania. Riposa: Unione Rugby Capitolina

Classifica: Capitolina 36, Cavalieri 27, Perugia e Noceto 21, Amatori Catania 17, Romagna 16, Pesaro 13, Napoli 5, Civitavecchia 1.