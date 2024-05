Sono gli ultimi giorni per la mostra “Punktoons”, illustrazioni di Alberto Moni ospitate nella vetrina della Bottega Matteotti di Bagnacavallo fino al 19 maggio.

Alberto Moni, bagnacavallese classe ’93, negli ultimi anni si è dedicato a curare l’immagine artistica di molteplici realtà all’interno del panorama musicale punk italiano. Inizia l’attività realizzando semplici caricature in stile cartoon per privati. Lavoro dopo lavoro, si fa conoscere pubblicando su Instagram le sue immagini; grazie anche al proprio background musicale, iniziano a commissionargli le prime strisce a fumetti, copertine di singoli e album, fino alla realizzazione di flyer per festival nazionali e merchandise di band famose, tra le quali La Sad, che hanno esordito in quest’ultima edizione di Sanremo. Lavora prettamente in digitale seppure molte delle sue opere vengano realizzate inizialmente a mano. Di recente ha creato numerose illustrazioni e animazioni per la band Finley.

Per essere aggiornati sulla sua attività si può cercare su Instagram il profilo @albicomics.

La mostra “Punktoons” fa parte di “Bottega Matteotti: Arte in vetrina”, spazio espositivo permanente curato da Andrea Tampieri, artista e insegnante di discipline artistiche di Bagnacavallo.

Le mostre sono organizzate dall’associazione culturale Controsenso in collaborazione con Bottega Matteotti (via Matteotti 26 – Bagnacavallo) e con il patrocinio del Comune.

Informazioni:

0545 60784