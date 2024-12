La tromba d’aria dimenticata. Le Spighe di Alfonsine: “Vergogna. Ripartiti grazie alla solidarietà”

La tromba d’aria dimenticata. La distruzione che ha colpito i comuni di Ravenna, Alfonsine, Lugo e Conselice nel luglio 2023 è sparita dal dibattito pubblico e politico. Eppure residenti e aziende sono ancora alle prese con i danni. 689 le domande di indennizzo, una trentina le imprese coinvolte, 30 le famiglie rimaste fuori di casa un anno fa, 1 milioni di euro di danni al patrimonio pubblico, fra strade, scuole e altri edifici colpiti. Uno dei simboli di quella tromba d’aria fu “Le Spighe – Non solo piadine” di Alfonsine. L’attività di ristorazione e la casa dei titolari furono distrutte, danni per oltre 300 mila euro di danni. Lentamente l’attività si sta risollevando. Grazie all’aiuto di molti, l’abitazione non è più diroccata. Anche quest’anno è possibile trovare le spighe in Piazza del Popolo, a Ravenna, nei capanni sotto l’albero organizzati da Spasso in Ravenna. Dei ristori, invece, nessuna traccia.