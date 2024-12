Mercoledì 18 dicembre 2024, dalle ore 15.30 alle 17.30, la Biblioteca comunale di Russi ospita «La Compagnia dei Racconti – Racconti di vita delle signore residenti alla CRA Baccarini di Russi», evento finale di un laboratorio intergenerazionale durante il quale tre giovani ragazze che frequentano il Centro Paradiso hanno intervistato le signore residenti alla CRA Baccarini.

Sono state così raccolte storie di vita legate a percorsi di emancipazione femminile e verso la parità di genere. Un incontro emozionante, sorprendente e ricco di curiosità. Le interviste sono state pubblicate in un libro, che sarà donato ai partecipanti all’evento e distribuito sui territori.

L’iniziativa fa parte del progetto «Facciamo la differenza – Azioni concrete per la parità di genere», co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e promosso tra il 2023 e 2024 dal Comune di Russi, in collaborazione con 13 partner del territorio (Istituto Comprensivo A. Baccarini di Russi, ACER Ravenna, Villaggio Globale coop. Sociale, Comune di Castel Bolognese, Confesercenti Ravenna-Cesena, UIL Ravenna, ASP della Romagna faentina, Confcommercio Ravenna, CISL Romagna, CNA Ravenna, Confartigianato, Provincia di Ravenna, Centro sociale culturale Porta Nova).

L’obiettivo era elaborare proposte per l’integrazione delle donne nella vita sociale ed economica della città, implementare politiche pubbliche e azioni concrete per l’empowerment femminile, attraverso la promozione della parità di genere e la diffusione della cultura di genere.

Sono stati organizzati corsi gratuiti per l’inserimento socio-lavorativo delle donne del territorio, tra ottobre 2023 e marzo 2024 si sono svolti corsi di alfabetizzazione digitale (livello base e avanzato), un corso per la ricerca del lavoro per favorire l’inserimento socio-lavorativo delle donne, un corso di cucito per fornire alle partecipanti un primo approccio alla macchina da cucire e un corso base di cucina tradizionale e non. Da novembre a gennaio 2024, inoltre, si è svolto un laboratorio fotografico in 10 incontri sui temi della cultura e parità di genere, a cura di Giampiero Corelli (fotoreporter) e Daniele Casadio (fotografo). Il percorso ha dato vita a una mostra finale, inaugurata durante la Fira di Sett Dulur 2024 e a tutt’oggi esposta nel cortile della Biblioteca comunale.