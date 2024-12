Sono stati 148 gli atleti e le atlete e 20 le squadre premiate nell’ambito dell’evento Sport Valore Comune che per la terza volta consecutiva si è tenuto nella gremitissima sala rossa del pala De Andrè.

La manifestazione, promossa dall’assessorato allo Sport, si pone l’obiettivo di valorizzare le eccellenze sportive locali, premiando atleti tesserati e squadre per gruppi sportivi ravennati che si sono distinti nelle proprie specialità nel corso della stagione sportiva 2024.

“Si tratta di una grande festa, di un momento di riconoscimento e valorizzazione che la città offre ai suoi atleti – ha affermato l’assessore allo Sport Giacomo Costantini – e che vuole altresì sottolineare l’immensa opera svolta dalle associazioni e dalle organizzazioni sportive nonchè dai volontari che impegnano il loro tempo affinchè ragazze e ragazzi, donne e uomini, possano perfezionare il loro percorso atletico. E’ merito loro se a Ravenna possono essere praticate numerose discipline sportive con il valore aggiunto di quanti, atleti a loro volta, trasferiscono passione e competenza ai più giovani”.

Tra i premiati gli atleti che si sono classificati nei primi tre posti in campionati nazionali, europei e mondiali (Federazione CONI), al primo posto in campionati nazionali, europei o mondiali (Enti di promozione) oppure atleti convocati per le rispettive nazionali, anche giovanili.

Sono stati inoltre premiati 10 volontari tra coloro che, segnalati dalle società sportive, hanno prestato per almeno venti anni la loro opera presso le stesse e sono stati consegnati 9 premi speciali tesi a riconoscere un’intera carriera sportiva di grande livello.

Al termine delle premiazioni sono stati offerti da Mirabilandia degli ingressi al Parco per gli atleti e la ditta Deco ha offerto un rinfresco di panettoni e pandoro per tutti i partecipanti.