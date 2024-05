“Il comportamento del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti durante l’esame degli emendamenti al decreto superbonus in Commissione finanze al Senato è stato deludente e privo di sensibilità verso le reali esigenze delle regioni colpite dagli eventi catastrofali. La sua decisione di ignorare gli emendamenti parlamentari proposti per affrontare le conseguenze delle calamità naturali in Emilia-Romagna passando la palla al commissario Figliuolo e di assumersi l’intera responsabilità dell’emendamento del governo mostra un atteggiamento autoritario e poco collaborativo.

Il rifiuto di prendere in considerazione le proposte dei parlamentari limita il dibattito democratico e può compromettere la qualità delle soluzioni proposte. Di tutta risposta, il commento del commissario Figliuolo, che ha minimizzato la gravità della situazione suggerendo che “per fare altro serve la bacchetta magica”, è altrettanto preoccupante. Tale atteggiamento non rispetta la gravità della situazione e non offre soluzioni concrete per affrontare le emergenze.

Infine, la battuta sul Vajont, mentre si discuteva di gravi eventi naturali come le alluvioni in Emilia-Romagna, è stata insensibile e inappropriata. Dimostra una mancanza di empatia nei confronti delle comunità colpite e un atteggiamento superficiale di fronte alle sfide reali che queste devono affrontare. È fondamentale che i rappresentanti del governo dimostrino sensibilità, cooperazione e un impegno reale nel trovare soluzioni efficaci per aiutare le comunità colpite dalle calamità naturali. La politica dovrebbe essere al servizio dei cittadini e delle loro necessità, non un’arena per battute superficiali e decisioni autoritarie.” Così in una nota il senatore pentastellato Marco Croatti.