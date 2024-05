Confesercenti Ravenna Cesena annuncia l’evento di presentazione della ricerca “Le imprese della Romagna Faentina ad un anno dall’alluvione”, che si terrà martedì 14 maggio alle ore 11:00 presso la Sala Valeria Vignoli, nella sede Confesercenti di Faenza.

L’evento sarà un’occasione importante per approfondire e discutere dello stato attuale delle piccole imprese nella Romagna Faentina ad un anno dall’evento calamitoso, nonché per presentare proposte per la ripartenza dell’economia locale: la ricerca sarà illustrata dalla direttrice della sede faentina di Confesercenti Chiara Venturi, dopo i saluti e l’accoglienza del presidente Walter Dal Borgo.

La ricerca, condotta dal Centro Studi Confesercenti Ravenna-Cesena, offre un’analisi dettagliata delle sfide e delle opportunità che le imprese locali devono affrontare dopo l’alluvione. Durante l’evento, interverranno il Sindaco di Faenza Massimo Isola, il Direttore LaBCC ravennate, forlivese e imolese Gianluca Ceroni e la Presidente del Consorzio Faenza C’entro Claudia Minardi.

Il moderatore dell’evento sarà Graziano Gozi, Direttore Confesercenti d’area Ravenna-Cesena, che guiderà la discussione e favorirà lo scambio di riflessioni e idee tra i partecipanti.