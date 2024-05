Un pomeriggio dedicato ai più piccoli, alla scoperta della musica e dell’arte. Mercoledì 22 maggio, dalle 18 alle 20, al Teatro Masini di Faenza, è in programma “Open Sarti e Open Minardi”, un’occasione durante la quale bambine e bambini dai 2 ai 12 anni potranno scoprire i corsi che la scuola di musica Giuseppe Sarti e la scuola d’arte Tommaso Minardi di Faenza offrono potendo assistere alle lezioni insieme alle proprie famiglie. L’evento è gratuito e aperto a tutti.

Alle 18 il Coro di Voci Bianche della scuola Sarti canterà alcuni brani musicali, accompagnato da una presentazione dei lavori che i piccoli allievi dei corsi di disegno per bambini (6-12 anni) della scuola Minardi hanno realizzato in classe, durante l’ascolto di tali brani.

Alle 18.30 si terrà una lezione di prova da parte dei professori e degli allievi del Corso di Giro Strumenti, dedicato ai bambini dai 6 ai 9 anni, che ha l’obiettivo di avvicinare i piccoli alla musica attraverso la scoperta graduale di quattro strumenti musicali durante l’anno scolastico.

A concludere l’evento, alle 19, una prova aperta del corso Lullaby, laboratorio di musica in culla per bimbi da 1 a 2 anni e, a seguire, una lezione del Children’s Music Laboratory, dedicato ai bimbi dai 3 ai 5 anni, che in compagnia di un genitore potranno sperimentare un approccio divertente alla musica e sviluppare manualità, senso del gruppo, intonazione, e senso ritmico.