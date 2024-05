“Legambiente Emilia Romagna, in collaborazione con i Circoli Delta del Po, GEV e Matelda di Legambiente, organizza il convegno “Dal caso Green Hill alla modifica dei Principi Fondamentali della Costituzione”, che ha come obiettivo di ripercorre quanto è avvenuto appunto dal noto caso riguardante la vicenda giudiziaria che ha sequestrato quasi 2700 cani maltratti in un allevamento del bresciano, avvenuto nel 2012, sino alla importantissima modifica dell’art. 9 della Costituzione, avvenuta nel 2022.

In questa recente riforma intatti è stato introdotto, fra i Principi Fondamentali della Costituzione, il diritto dell’Ambiente, delle Biodiversità e degli Ecosistemi ad essere tutelati, con ciò prevedendo per le Istituzioni ed i cittadini un impegno per la fattiva esecuzione di questo nuovo precetto costituzionale.

Dal canto suo, sono ben note le battaglie di Legambiente su questi temi, battaglie che hanno portato alla introduzione di un Codice dell’Ambiente, all’approvazione degli Ecoreati ed ora appunto l’Ambiente inserito di diritto fra i Principi Fondamentali, principi a cui ci si deve ispirare nella gestione del territorio e per la crescita sociale.

Molti gli aspetti che verranno toccati dai relatori, che intratterranno con particolare attenzione non solo al significato di questa riforma sociale, ma anche sugli aspetti etologici e di indagine per le violazioni commesse nei confronti degli animali. Temi di fondamentale importanza che hanno una sempre maggiore attenzione fra i cittadini del nostro Paese e che hanno necessità quindi di attente riflessioni per dare una risposta concreta alle attuali richieste sociali.

Fra l’altro questa importante modifica costituzionale porta l’Italia ad essere la prima fra le altre nazioni europee ad avere questo livello di espressione di tutela verso questi soggetti, e ciò comporta che si mettano in campo attività nuove e particolari rispetto a quelle normalmente utilizzate sino ad ora dalle Istituzioni per la risoluzione di questi specifici problemi.

Programma

Saluti

Giuseppe Fino, rappresentante del Centro di Azione Giuridica di Legambiente Emilia Romagna

Interventi di

Dott. Ambrogio Cassiani, Sostituito Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri

Dott. Enrico Moriconi, Medico veterinario, già responsabile del benessere animale della Regione Piemonte

Dott. Andrea Maggioni, Sostituito Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara

Avv. David Zanforlini, ex presidente del Centro do Azione Giuridica di Legambiente

Conclusioni

Paola Fagioli, Segreteria Legambiente Emilia Romagna.”