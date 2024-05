In tarda serata nei pressi della Cava Manzona dopo Mirabilandia una donna di cui non si conoscono le generalità è stata colpita da diversi colpi di pistola. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 è trasferita al Bufalini di Cesena per la gravità delle ferite. Non si conosce al momento la dinamica e chi può aver sparato, sul posto i Carabinieri e la scientifica. Daremo ulteriori informazioni in seguito.