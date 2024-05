Ancora una impresa del Faenza che nei playoff si conferma squadra in forma e pronta. La formazione biancoazzurra ha infatti superato 1-0 i reggiani dell’Arcetana.

E’ stata una partita tranquilla con poche fiammate, tra due compagini appagate per la vittoria dei playoff del rispettivo girone, ma comunque in campo per onorare il proseguio della competizione allo stadio di San Giorgio in Piano nel bolognese.

Al 7’ per l’Arcetana bella azione sulla sinistra di Bernabei che mette al centro dove Xhuvelaj fa velo e lascia passare il pallone per l’accorrente Vaccari il cui tiro rasoterra dall’altezza del dischetto viene deviato dall’attento Matteo Albonetti quasi sulla linea.

Dieci minuti dopo ancora Vaccari pressa e ruba palla a Prati e si invola verso la porta manfreda poi scarica al centro per l’accorrente Bernabei che tira alle stelle.

Nella ripresa il Faenza si rende pericoloso all’11’ con Gimelli che mette al centro un insidioso traversone su cui interviene Lusvarghi sventando in angolo ed evitando guai. Sul corner ancora preciso il cross di Gimelli che indirizza un bel pallone in area dove svetta Karaj, ma conclude di poco alto.

Mister Agostino Vezzoli del Faenza fa entrare i diciottenni Zani, Caroli e nel finale Cavolini per una iniezione di freschezza e la mossa funziona. Zani ha due opportunità, ma non concretizza. In pieno recupero arriva però il successo per i biancoazzurri con un’azione tutta firmata da tre under. Zani imposta dalla destra per Caroli il quale serve Cavolini che con un destro a incrociare batte Giaroli e regala il successo al Faenza che in finale di playoff regionali affronterà domenica 26 maggio la Bobbiese che ha battuto 6-4 dopo i calci di rigore il Solarolo (tempi regolamentari 1-1). Sarà l’ultimo impegno della stagione per il Faenza che poi dovrà pensare a impostare il nuovo campionato in Eccellenza, ormai praticamente certa. Buono l’arbitraggio della terna tutta cesenate.

Arcetana-Faenza 0-1

Arcetana: Giaroli, Tinarelli, Pacella, Pederzoli, Muratori, Lusvarghi, Xhuvelaj (37’ st Montanari), Vaccari (24’ st Turci), Travagliati (22’ st Marino), Bernabei, Borghi (16’ st Animahm). A disp. Cammarota, Pignatti, Notari, Sekyerem Corradini,. All. Paganelli

Faenza: Ruffilli, De Marco (43’ st Manaresi), Gimelli, Karaj (13’ st Zani), Prati, M. Albonetti, Marocchi, Bertoni, Bagnolini (24’ st Cavolini), Pezzi (13’ st Caroli), Gjordumi. A disp: Fabbri, Benini, Lucarelli, S. Albonetti, Ceroni, Emiliani. All. Vezzoli

Arbitro: Arienti di Cesena – assistenti: Bissoni e Sintini di Cesena

Reti: 47’ st Cavolini

Ammoniti: Animahm, Marocchi

Recupero: 1’- 5’