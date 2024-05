Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 20 al 26 maggio 2024:

Ariete

Le stelle ti preparano un mix di sorprese e sfide. La tua energia è alle stelle, ma attento a non trascurare la salute. Le finanze sono altalenanti, quindi prudenza con le spese! In amore potresti avere qualche alti e bassi ma la compatibilità migliorerà con il tempo.

Toro

La tua settimana sarà un mix di alti e bassi. In amore potresti sentirti un po’ giù, ma non temere: ti riprenderai presto. Il lavoro va alla grande, mentre le finanze potrebbero riservarti qualche sorpresa inaspettata. La fortuna è dalla tua parte, quindi sfruttala! Ricorda di mantenere alta l’energia con attività che ti piacciono.

Gemelli

Ti aspetta un periodo di alti e bassi. L’amore potrebbe essere un po’ turbolento, ma la tua carriera sembra decollare con nuove opportunità. La fortuna non sarà sempre dalla tua parte, quindi stai attento alle spese impreviste. Mantieni alta l’energia per affrontare le sfide quotidiane.

Cancro Il tuo spirito creativo è alle stelle, mentre la fortuna sembra giocare a nascondino con te. L’amore non brilla come vorresti e potresti avere qualche sfida in carriera. Tieni d’occhio le finanze, potrebbero esserci sorprese spiacevoli ma niente di troppo drammatico. Sul fronte energetico, sei un po’ scarico: prenditi del tempo per ricaricarti.

Leone

La tua compatibilità con gli altri è in gran forma. Tuttavia, potresti sentirti un po’ giù riguardo alla carriera e le finanze sembrano una vera sfida al momento. Nonostante tutto, l’amore è nell’aria e la tua intuizione potrebbe aiutarti a navigare meglio attraverso alcuni problemi di salute minori.

Vergine

La tua emotività stia facendo le montagne russe. La fortuna è un po’ altalenante e l’adattabilità non ti sta proprio aiutando, ma c’è qualcosa di speciale nel tuo lato spirituale ultimamente. In amore potresti avere qualche sorpresina inaspettata. La carriera potrebbe richiedere più energia del solito, occhio a non esagerare!

Bilancia

La tua adattabilità è alle stelle e ti aiuterà ad affrontare qualunque sfida. La fortuna non sembra dalla tua parte ultimamente, ma con un po’ di creatività potresti trovare delle soluzioni interessanti per i tuoi problemi finanziari. In amore ci potrebbero essere alti e bassi: sii paziente e comprensivo. Ricorda di mantenere l’equilibrio interiore per affrontare meglio le situazioni che si presenteranno.

Scorpione

Ti aspetta una fase un po’ altalenante. Alcuni aspetti della tua vita potrebbero sorprenderti piacevolmente, mentre altri richiederanno un po’ più di pazienza e adattabilità. Mantieni la calma e cerca di non prendere decisioni affrettate.

Sagittario

Ci sono alti e bassi nel tuo percorso. La tua compatibilità con gli altri è in un buon momento, ma la carriera potrebbe presentare qualche ostacolo. L’amore sembra essere dalla tua parte, mentre le finanze richiedono attenzione. Mantieni alta l’energia e sfrutta la tua intuizione per navigare attraverso i momenti difficili.

Capricorno

Il vento soffia in direzioni contrastanti per te. La fortuna sembra giocare a nascondino e l’amore potrebbe richiedere più pazienza del solito. Tuttavia, la tua carriera sta andando meglio di quanto pensassi e la salute è abbastanza buona da permetterti di affrontare questo periodo con determinazione.

Acquario

Sembra che la tua energia stia avendo degli alti e bassi ultimamente. Potresti trovare qualche sfida nel lavoro, ma con un po’ di perseveranza supererai ogni ostacolo. Le finanze sono in una fase interessante: occhio alle spese impreviste! L’amore potrebbe riservarti delle sorprese piacevoli se ti aprirai di più.

Pesci

Prepara un bel mix di alti e bassi. La tua carriera potrebbe sembrare difficile da navigare, ma non lasciare che ti abbatta troppo. L’amore è una ruota panoramica: a volte sei in alto, altre volte sembra che stia cadendo a pezzi. Fortuna? Non contare su colpi di scena miracolosi. Le tue finanze richiedono attenzione extra mentre l’energia oscilla come un pendolo.