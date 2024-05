Bassa Romagna in Azione presenta i propri candidati durante un’iniziativa tematica rivolta a giovani e imprese.

Si tratta di Sylvia Kranz, Luca Martini, Michele Galiotta ed Edelberto Zambonini per il Comune di Lugo con la lista “Patto per Lugo”, Renzo Ballardini, candidato nel Comune di Cotignola con la lista “Insieme per Cotignola” e Mauro Pinardi candidato a Massa Lombarda con la lista “Massa Lombarda Futura”.

I candidati saranno presentati durante l’iniziativa tematica “Fuga dei cervelli – il ruolo di scuole e imprese” di Lunedì 20 Maggio alle 17:30, presso la Sala Estense alla Rocca di Lugo. Si affronterà il problema sempre più diffuso di conciliare domanda e offerta lavorativa con l’esperto Serse Soverini, direttore operativo della Scuola Politecnica ITS dell’Emilia-Romagna, il Segretario Regionale e Parlamentare Marco Lombardo e il candidato di Azione alle europee per il nostro collegio, l’imprenditore Carlo Pasqualetto. Durante l’evento saranno presentate testimonianze ed esperienze dirette.