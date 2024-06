Mattia Missiroli, candidato sindaco di Cervia chiude la campagna elettorale

Mattia Missiroli candidato sindaco a Cervia, del centrosinistra, chiude la campagna elettorale. Programma e coalizione sono oramai definiti, con tutte le priorità, che guardano la Cervia del futuro.

Presenti all’evento anche i sostenitori del Partito Democratico e di Missiroli in questa gara elettorale: Sinistra Italiana, Verdi, Movimento 5 Stelle, Italia Viva e Lista per Cervia, quindi +Europa e Azione.

Tanti i progetti nella sua proposta quinquennale per il governo della città, come la riqualificazione delle colonie, un nuovo polo sportivo, il collegamento saline-porto, una nuova spiaggia libera e la possibilità di creare appartamenti, soprattutto per i giovani, ma senza consumare suolo in eccesso rispetto a quello liberato dal cemento.

“Una Cervia turistica, sociale e sensibile ai più deboli, – ha detto Missiroli, – che guarda gia al futuro, questo e il mio progetto.”