Cappelletti e musica per la festa di chiusura della campagna elettorale di Nicola Pondi, candidato sindaco per il centrosinistra a Fusignano. Pondi ha invitato tutti i sostenitori di “Insieme per Fusignano” giovedì sera in piazza Corelli per l’ultimo appuntamento. Un breve discorso, un appello al voto, poi spazio alla cucina romagnola e al concerto live.