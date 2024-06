Da oggi, venerdì 7 giugno, entrano in vigore i nuovi orari estivi che interesseranno tutte le linee urbane di Faenza, eccetto la Linea 192 (Santa Lucia) il cui servizio è sospeso per l’estate fino all’inizio del nuovo anno scolastico.

Una novità rispetto lo scorso anno riguarda la Linea 3 (Centro – Nord), che effettuerà nel periodo estivo un percorso nuovo soltanto nella fascia oraria del mattino dalle 10:00 alle 11:50, per garantire un servizio di trasporto da e verso la Casa della Salute (Via della Costituzione). Sono state introdotte infatti dieci corse che collegheranno la Casa della Salute con Piazza della Libertà (fermata via XX Settembre) in sole sette fermate. Nel dettaglio, il bus fermerà in via XX Settembre, piazza San Francesco, piazzale Sercognani, via San Silvestro 2, via della Costituzione (Casa della Salute), piazzale Sercognani, via Naviglio (ufficio postale), via XX Settembre.

Nelle fasce orarie dalle 7:14 alle 8:56 e dalle 16:38 alle 18:50 il percorso Centro – Zona Nord rimane invece invariato e dalla Stazione FS raggiunge sia la Casa della Salute in via della Costituzione che la zona industriale. Partendo dalla Stazione ferroviaria, il bus ferma in via Laghi, via Laghi-Marcucci, via Dal Pozzo, via Cittadini, via Convertite, via della Boaria, via Malpighi, via Donatello, via della Costituzione, via Naviglio, via XX Settembre, piazza San Francesco e via IV Novembre, per tornare in Stazione. In tutto vengono servite quindici fermate in nove corse nell’arco della giornata, con partenze dalle 7.14 alle 18.20 da piazzale Cesare Battisti e ultimo arrivo, sempre nel piazzale della stazione, alle 18.50.

Gli orari delle linee di trasporto pubblico possono essere consultati alla pagina internet https://www.startromagna.it/servizi/orari-e-percorsi/ e gli aggiornamenti sulla mobilità vengono costantemente pubblicati sul sito internet dell’Unione della Romagna Faentina o possono essere richiesti all’indirizzo mail: mobilita@romagnafaentina.it.

Trasporto pubblico gratuito fino a fine anno

Il trasporto pubblico locale nella zona urbana di Faenza resterà gratuito fino al 31 dicembre di quest’anno. Sono interessate dalla proroga della gratuità tutte le linee urbane (Linea 1, Linea 2, Linea 3, Linea 192 – quest’ultima attiva nel periodo scolastico), compresi i GreenGo Bus (linee A e C), già gratuiti.