Mercoledì sera, dinanzi ad una numerosa platea di cittadini castellani, si è tenuta la presentazione dei dodici candidati consiglieri della lista civica CambiAMO Castello ed è stata illustrata la proposta di programma elettorale per le prossime amministrative. Un momento significativo per la campagna elettorale a Castel Bolognese, che i cittadini hanno potuto seguire anche in diretta facebook sulla pagina di Cambiamo Castello. L’evento ha avuto luogo alle nella centralissima Via Emilia Interna, al civico 157.

La presenza dei vertici provinciali dei partiti di centrodestra che sostengono la lista CambiAMO Castello (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Area Liberale) hanno aggiunto prestigio e sostegno politico ai candidati consiglieri e al candidato sindaco, evidenziando l’importanza strategica di questa candidatura all’interno dell’ambito politico locale.

I candidati consiglieri comunali, nei loro brevi ma incisivi interventi, si sono presentati con entusiasmo, passione e competenza illustrando i punti programmatici e ponendo l’attenzione sulle principali problematiche che investono il nostro paese: sicurezza, servizi alle fasce deboli della popolazione, commercio, centro storico, agricoltura, famiglie, associazioni, volontariato, scuola, giovani, sport e tempo libero, sanità, circonvallazione e viabilità. Potete ascoltare gli interventi integrali sulla pagina facebook di Cambiamo Castello.

Il candidato sindaco, ha continuato tracciando le linee programmatiche della lista CambiAMO Castello. Un paese che non lascia indietro nessuno, è il principio che ha guidato il nostro lavoro nella definizione di idee e progetti racchiusi nel programma che la nostra squadra si impegna a portare avanti. Garantire per tutti e tutte un’alta qualità della vita è il nostro impegno principale, mettendo al centro la famiglia, le persone, la loro dignità, le necessità e la tutela del territorio dove viviamo. Rinnoviamo il nostro impegno nei confronti di una terra che è stata colpita dai devastanti eventi alluvionali causati dalla mancata manutenzione e dalle responsabilità di governo della Sinistra, investendo nella prevenzione idrogeologica e idraulica. Abbiamo attraversato anni difficili e strazianti: una gestione disastrosa del lungo periodo pandemico, una situazione economica nazionale in cui la povertà è fattore allarmante, eventi climatici che, a causa di una cronica incuria da parte del governo locale di centro sinistra, sono stati devastanti. E’ necessario ed urgente accelerare le procedure per indennizzare privati e aziende per i danni subiti dall’alluvione; ricostruire e/o recuperare tutti gli edifici pubblici danneggiati dall’alluvione (scuole, municipio, teatrino etc.) con i fondi messi a disposizione dal Governo centrale, attraverso la struttura commissariale; recuperare con sollecitudine il patrimonio storico artistico, librario e archivistico danneggiati dagli eventi alluvionali e collocazione in strutture “sicure” di tali patrimoni; evitare che i cittadini o le imprese debbano abbandonare la propria terra e il proprio immobile, ricevendo un indennizzo, così come rappresentato dalla Regione; favorire nella realizzazione di nuovi insediamenti tutte le iniziative che prevedano la realizzazione di vasche di laminazione e di casse di espansione a servizio dell’intero territorio comunale; incentivare l’impegno dell’iniziativa privata nella messa in sicurezza degli argini e delle area limitrofe a tutti i corsi d’acqua. Sarà nostro impegno garantire una maggiore sicurezza per il nostro paese promuovendo il potenziamento dell’organico della Caserma Carabinieri, provvedendo alla conseguente costruzione di nuova Caserma, ed aprire un dialogo con il Ministero dell’interno per ottenere l’istituzione di una Sezione Distaccata del Commissariato PS di Faenza.

Per questi motivi ci sentiamo pronti a assumerci la responsabilità di continuare il nostro progetto e a metterci in gioco per fare la nostra parte per contribuire ad una comunità in cui il benessere in tutte le sue forme non sia appannaggio di pochi ma sia diritto di tutti e tutte. La nostra squadra è pronta!

Un rinfresco conviviale all’interno del locale ha accompagnato la presentazione, offrendo un’opportunità informale per socializzare e condividere idee. La sede del Comitato Elettorale, aperta tutti i giorni feriali dalle 10 alle 18, è un punto di incontro e di dialogo per tutti coloro che credono nel progetto di CambiaAMO per il futuro di Castel Bolognese.

Candidati alla carica di Consigliere comunale: