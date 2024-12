Martedì mattina una delegazione di calciatori del Ravenna FC ha visitato il reparto di pediatria dell’Ospedale di Ravenna Santa Maria delle Croci, portando doni e un momento di gioia ai bambini ricoverati.

Un gesto che testimonia la vicinanza della squadra alla comunità e l’importanza di condividere lo spirito natalizio anche fuori dal campo. “Per il Ravenna FC, essere un punto di riferimento per il territorio significa non solo cercare di eccellere sul piano sportivo, ma anche impegnarsi attivamente nel sociale, sostenendo iniziative che possano regalare conforto e speranza”.

Il primario del reparto, Federico Marchetti, ha espresso il proprio ringraziamento per questa iniziativa, sottolineando quanto sia prezioso, per i bambini e le loro famiglie, ricevere attenzione e calore in momenti così delicati.

“Questa visita, pur essendo solo un piccolo gesto, rappresenta un segno tangibile della volontà del club di alleviare, anche solo per un momento, le difficoltà vissute dai piccoli pazienti e di offrire loro un sorriso in un periodo complesso.

La società desidera ringraziare il dott. Marchetti e tutto il personale del reparto non solo per la calorosa accoglienza, ma soprattutto per il fondamentale contributo che offrono ogni giorno al nostro territorio”.