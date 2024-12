Si è svolto lunedì 9 dicembre il laboratorio di cucina sull’arte della sfoglia “Acqua e farina, la festa si avvicina!” a CittAttiva, con Lady chef Rosella Mengozzi, firmataria del patto di collaborazione con il Comune di Ravenna per la cura dei beni comuni, per la rigenerazione di via dei Tomai, una rete di relazioni tra cittadini che si aiutano e supportano anche nelle difficoltà quotidiane.

La chef si è resa disponibilie per sperimentare la pratica in cucina in maniera semplice e ordinata anche nella realizzazione di ricette ricercate che ha soddisfatto i corsisti. Ha collaborato l’Oggettoteca, un progetto del Ceas – Centro educazione alla sostenibilità del Comune di Ravenna, coordinato dalla cooperativa sociale Villaggio Globale e finanziato dal bando Atersir (Bando per l’assegnazione di contributi per la realizzazione di progetti comunali di riduzione della produzione dei rifiuti). Inbfatti, il laboratorio è stato occasione per utilizzare il fornello elettrico da campeggio in dotazione all’Oggettoteca, il tutto servito nelle stoviglie in ceramica facenti parte del kit chic della Stoviglioteca Ravenna, il Progetto del Ceas avviato nel 2023.

Oltre alla condivisione di oggetti e stoviglie i servizi promossi dal Ceas propongono la condivisione di saperi e pratiche: con cadenza regolare si organizzano a CittAttiva laboratori gratuiti di autoproduzione e piccole riparazioni affinché si possa allungare la vita degli oggetti che possediamo, si possa sperimentare la comunità che cambia e creare una cultura della sobrietà e di mutuo auto aiuto.

A CittAttiva gli incontri di dicembre proseguiranno con il laboratorio per imparare le basi della grafica utilizzando la piattaforma Canva, domani giovedì 12 dicembre alle 18, mentre il calendario organizzato in via dei Tomai prevede come prossimo appuntamento quello di venerdì 13 alle 18 con la presentazione del libro “Cibo da leggere – Home cooking – questioni di cuore, amicizie…cucina” di Rita Massarenti presso casa di Rosella in via dei Tomai 16. L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza.