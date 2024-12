Il Partito Democratico di Ravenna esprime grande soddisfazione per l’insediamento della nuova giunta regionale e dell’assemblea regionale dell’Emilia-Romagna.

La nostra provincia è rappresentata al meglio: il presidente Michele de Pascale ha scelto Manuela Rontini, come sottosegretaria alla presidenza. Inoltre venerdì si insedierà la nuova assemblea dove i consiglieri regionali Eleonora Proni e Niccolò Bosi porteranno avanti il loro impegno per il bene comune del nostro territorio.

Una nota di particolare rilevanza per il futuro della nostra provincia riguarda la decisione del presidente di mantenere direttamente le deleghe su temi cruciali come il contrasto al dissesto idrogeologico, la difesa del suolo e della costa, la Protezione civile, e la ricostruzione post alluvione.

Questa scelta testimonia un’attenzione prioritaria per agire in modo incisivo su queste tematiche, cosa fondamentale per garantire la sicurezza e il rilancio del territorio.

«La nomina di Manuela Rontini come sottosegretaria insieme all’elezione di Eleonora Proni e Niccolò Bosi sono un risultato straordinario per la nostra provincia – ha dichiarato Alessandro Barattoni, segretario provinciale del PD di Ravenna.

Uniti all’esperienza e alla guida di Michele de Pascale, siamo certi che Ravenna avrà il giusto peso nelle politiche regionali. Ora più che mai, serve un’azione concreta per affrontare le sfide della ricostruzione e dello sviluppo del nostro territorio.

Auguriamo buon lavoro a tutta la giunta e ai consiglieri, certi che, insieme, costruiremo un’Emilia-Romagna ancora più forte.»