Alessandro Vitali, dirigente comunale de Il Popolo della Famiglia a Faenza, interviene nel merito della situazione del fiume Montone nella località di Pieve Corleto a Faenza: “Dopo la nottata di ieri, appare evidente che il residuale di detriti di ogni tipo, soprattutto legname, non è più da sottovalutare.

Non lo era nemmeno prima, ma ora, dopo un anno e mezzo in cui nessuno ha fatto nulla, siamo a raccogliere come Popolo della Famiglia lo stato di profonda preoccupazione dei cittadini residenti a Pieve Corleto.

La barriera di legname che si è formata, in prossimità dell’attraversamento autostradale A14, è molto importante.

Sensibilizziamo dunque le istituzioni affinché anche questo tratto di fiume possa essere attenzionato e manutentato.

I cittadini non possono sempre fare affidamento alla sola speranza.”