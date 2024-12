“Anche il mondo dell’imprenditoria ravennate ha mostrato grande interesse nel partecipare alle giornate di azioni umanitarie promosse dal Comune di Ravenna – Assessorato all’Immigrazione – e organizzate dalla Onlus Il Terzo Mondo ODV, nonché dal suo Presidente Charles Tchameni Tchienga, in qualità di referente esclusivo in Italia della Municipalità di Douala 5 in materia di cooperazione allo sviluppo, affari sociali e culturali, e sanità.

In effetti, la delegazione istituzionale camerunese, guidata dal sindaco di Douala 5, Dr. Richard Mfeungwang, giunta a Ravenna il 25 novembre, ha fatto tappa anche presso il Group SVA, la storica concessionaria ravennate presieduta da Gianmarco Gamberini.

Trattandosi di automobili, l’incontro si è rivelato molto importante e significativo sia per la delegazione camerunese che per il Group SVA. Da una parte, rappresenta un’opportunità per i camerunesi di conoscere e apprezzare il marchio italiano e, soprattutto, di accedere a una vasta gamma di scelte con un buon rapporto qualità-prezzo. Dall’altra parte, è un’occasione per la concessionaria ravennate di approcciare ed esplorare il mercato automobilistico camerunese, il tutto attraverso il canale della cooperazione internazionale allo sviluppo win-win ideato dalla Onlus Il Terzo Mondo ODV.

Inoltre, è doveroso ricordare, prosegue Tchameni, che per queste giornate di azioni umanitarie, il Presidente Gianmarco Gamberini ha in buona parte provveduto al trasporto della delegazione camerunese, mettendo a disposizione un pulmino da 9 posti. Oltre a ciò, ha già donato 13 computer fissi al Comune di Douala 5; materiale informatico che verrà imbarcato per il Camerun insieme alle altre donazioni raccolte sul territorio.

Va sottolineato, aggiunge il Presidente della Onlus, Charles Tchameni Tchienga, che questo progetto è il frutto di una storica amicizia, cooperazione e cordialità, basata sulla fiducia, che lega da oltre 15 anni Il Terzo Mondo ODV e il Group SVA, sin dai tempi di Papa Giuliano Gamberini, storico e gentile presidente della concessionaria ravennate (pace alla sua anima).

È stata una tappa ricca, coinvolgente e proficua per entrambi gli enti.”