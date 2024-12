Reduce da due successi consecutivi al tie break, l’Olimpia Teodora non riesce a prolungare la striscia di vittorie contro Azimut Giorgione Pallavolo di Castelfranco Veneto.

Nella gara disputata sabato 7 dicembre al PalaCosta le giallorosse incappano in una serata storta, forse la peggior prestazione stagionale, soprattutto negli ultimi due set, dove Ravenna incassa parziali pesanti e si dimostra troppo arrendevole. Non basta un buon secondo periodo, le ospiti passano per 3-1 e portano a casa il bottino pieno di punti.

L’occasione per riprendere il positivo cammino della stagione arriverà sabato prossimo, in trasferta, nel derby a Forlì (fischio d’inizio alle ore 17.30).

La partita

Al fischio d’inizio Coach Rizzi conferma Missiroli titolare in posto 4 assieme alla capitana Pirro; il resto del sestetto è il classico con con Poggi e Casini sulla diagonale palleggio/opposto, Marchesano a Fabbri al centro, Franzoso libero.

Il primo set è subito molto combattuto, le ospiti provano ad allungare sul 4-8, ma due muri di Marchesano impattano la gara a quota 9. La stessa centrale va a segno anche con l’ace per il 13-10, ma Giorgione risponde per il 13-13. Le squadre lottano su tutti i palloni con sorpassi e controsorpassi, ma sono le venete a prendere il vantaggio decisivo sul 20-23 e il set termina per 22-25 (0-1).

La seconda frazione parte come la precedente, stavolta è 2-0 Ravenna in avvio, ma le ospiti prendono un break di vantaggio per due volte, sul 2-4 e 4-6. Le leonesse cambiano marcia, pareggiano di nuovo a quota 9 e, grazie anche al solito gran turno al servizio di Toppetti, allungano sul 19-15. Casini stampa il muro del 21-16 e sulle ali dell’entusiasmo l’Olimpia Teodora chiude per 25-17 (1-1).

Qualcosa si inceppa tra le padrone di casa dopo il 2-0 iniziale del terzo set. Tutto parte da una serie di errori in ricezione, con il turno al servizio di Ganzer che ribalta la situazione sul 2-7. Le difficoltà ravennati proseguono e il divario diventa incolmabile (3-10). Giorgione chiude ancora in crescendo e, mentre le giallorosse faticano a reagire, il set termina sul 13-25 (1-2).

Il blackout delle padrone di casa prosegue in avvio di quarto periodo, con le ospiti che addirittura arrivano a un vantaggio di 1 a 10. A nulla serve anche la girandola di cambi di Coach Rizzi. Nella seconda parte del set arriva la reazione d’orgoglio, ma è troppo tardi per risollevare il punteggio, che diventa 7-15 prima e 18-25 al fischio finale, con Giorgione che puà festeggiare il successo per 1-3.

Il tabellino

Olimpia Teodora Ravenna – Azimut Giorgione Pallavolo 1-3 (22-25, 25-17, 13-25, 18-25)

Olimpia Teodora: Franzoso (L), Poggi 3, Marchesano 12, Pirro 12, Fabbri 3, Casini 17, Missiroli 2; Toppetti, Benzoni 3, Bendoni 4, Piraccini, Nika, Balducci. N.e.: Fusaroli.

Azimut Giorgione: Coba 4, Galbero 18, Ganzer 7, Fantini (L), Pomili 9, Rizzo 23, Zamprogno 7; Rettore 2, Bardaro (L), Vendramini 1. N.e.: Valente, Facchinato.