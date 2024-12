La Fp Cgil Ravenna, alla luce della pubblicazione del concorso pubblico Ausl Romagna per un posto di infermiere, organizza un corso di preparazione alle prove scritte, pratiche e orali. Il corso sarà condotto da docenti esperti nelle materie d’esame e prevede la distribuzione, in formato digitale, di tutto il materiale illustrato durante le lezioni.

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è fissato per il 27 dicembre. Per maggiori informazioni e iscrizioni al corso organizzato dalla Fp Cgil, è possibile contattare: Sara Massaroli al 340/7063200 o Marco Palagano al 347/3433066