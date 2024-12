È successo oggi in via Di Vittorio all’incrocio con via Bondi, zona Bassette.

L’impatto ha coinvolto un furgoncino dei servizi ambientali Ciclat, un furgone Renault e una Peugeot 206 ed stato causato probabilmente da una mancata precedenza.

Il bilancio è di tre feriti che sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale in condizioni non gravi.

Le cause dell’incidente sono al vaglio delle autorità, il traffico è stato gestito dalla Polizia Municipale.