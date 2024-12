In occasione del periodo natalizio due gli appuntamenti a Ravenna con i mercatini natalizi della Croce Rossa: nei giorni 13-14-15 dicembre dalle ore 9.15 fino alle ore 18.30, in Piazza San Francesco il “Mercatino solidale natalizio”; il 21 dicembre dalle 10.00 alle 18.00 presso il sagrato della chiesa di San Domenico (inizio via Cavour) un “Mercatino solidale” speciale con panettoni, pandori e altra oggettistica prettamente natalizia.

I Volontari e le Volontarie di Croce Rossa del Comitato di Ravenna saranno presenti con l’allestimento di una tenda per la vendita di abiti, oggettistica, quadri, libri e altro per i vostri regali di Natale oltre a panettoni e pandori.

Le due iniziative proprio in questo periodo sono volte a raccogliere fondi per contribuire alla realizzazione di quanto il Comitato di Croce Rossa compie sul territorio ad opera dei Volontari e Volontarie della CRI.