Dopo il successo dello scorso anno, Palazzo San Giacomo, la storica dimora che fu dei Conti Rasponi, a Russi, è pronto a trasformarsi nuovamente nel “Palazzo di Natale” per regalare nuovi e inediti momenti di festa, aggregazione e condivisione a grandi e piccini. Domenica 15 e 22 dicembre il Palazzo che domina la campagna di Russi aprirà di nuovo le sue porte in pieno inverno per trasformarsi in una piazza al coperto tutta addobbata a festa dove divertirsi con spettacoli, laboratori a tema, mercatini, degustazioni e tante iniziative pensate per tutta la famiglia.

Promosso dal Comune di Russi in collaborazione con Coldiretti Ravenna e Campagna Amica e col supporto della Camera di Commercio di Ravenna, il “Palazzo di Natale” animerà il piano terra del complesso architettonico da mattina a sera con colazioni contadine in musica, mercato degli agricoltori e degli artigiani, conversazioni, laboratori, giochi, percorsi di degustazione, agri-aperitivi, visite guidate, spettacoli e un’asta solidale tutta da ridere.

Dalle ore 10 alle ore 20, San Giacomo sarà aperto per consumare una buona colazione contadina, sfogliare i quotidiani accompagnati da buona musica dal vivo, trovare originali idee regalo, comporre ceste e cassette dono con le eccellenze delle aziende agricole locali, degustare un aperitivo, visitare il Palazzo insieme a una guida e non mancheranno spettacoli, concertini e laboratori d’arte, musica e book folding per grandi e bambini. Come ovviamente non mancherà Babbo Natale che la mattinata del 22 dicembre arriverà a Palazzo su due ruote con una sorpresa per tutti i bimbi presenti prima del défilé natalizio a cura dei negozi del centro storico Sabri Bebè, Degriffè e Civico 66 e della grande asta del ‘regalo brutto’, l’evento comico, ludico e solidale che chiuderà il “Palazzo di Natale”.

“Torniamo in uno dei nostri luoghi del cuore, Palazzo San Giacomo – afferma Andrea Conti, coordinatore provinciale di Campagna Amica – contribuendo insieme alle aziende agricole del territorio e all’Amministrazione comunale, che ringraziamo per il supporto, alla sua valorizzazione in quanto spazio di aggregazione e di promozione delle eccellenze agroalimentari locali. Per due domeniche, dalla colazione all’aperitivo serale, il Palazzo tornerà ad essere una grande piazza coperta tutta da vivere con mercati natalizi, degustazioni, laboratori per grandi e piccoli, spettacoli e ovviamente tanto cibo giusto – buono, sano e consapevole – da assaggiare sul posto o da donare per le feste. Riproporremo anche l’asta comico-solidale ‘del regalo brutto’, appuntamento molto sentito che chiuderà il Palazzo di Natale il 22 dicembre, il ricavato sarà donato alla vicina comunità di Traversara, fortemente colpita dall’alluvione dello scorso settembre. A tal proposito invitiamo tutti quanti a riciclare con classe e ironia i regali ricevuti e mai apprezzati. Nella giornata del 15 dicembre portateli a Palazzo e metteteli in asta. Il 22 dicembre saranno battuti al miglior offerente, il tutto a fin di bene!”.

Durante le due giornate sarà sempre attivo il punto food “CiboGiusto” a cura dell’azienda agricola e bottega Pattuelli di Russi.

L’ingresso al Palazzo di Natale e le attività sono gratuite (per i laboratori prenotazione consigliata al 347 8638450, anche WhatsApp).

Visita guidata costo € 10,00 a persona, gratuito fino ai 10 anni. Per prenotazioni compilare il form a questo link o contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Russi mandando una mail a cultura@comune.russi.ra.it o chiamando il numero 0544 587642.

Per informazioni:

www.palazzosangiacomo.com

FB @comunerussi

IG @comune_di_russi

FB e IG Campagna Amica Ravenna