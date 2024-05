“Mi vedo costretto a prendere posizione a seguito dell’attacco infondato e ingiusto rivoltomi dal CDA della Cooperativa Bagnini. Palesemente si è trattato di un attacco politico nei confronti miei e della mia lista civica. Un attacco carico di rabbia, ma con un obiettivo totalmente sbagliato: il sottoscritto.

Giusto o sbagliato che sia la questione riguarda dall’interno la cooperativa bagnini anche a seguito delle richieste di delucidazioni e chiarimenti sul Piano Industriale formalizzate da alcuni associati. Non entro nel merito della querelle, perché appunto riguarda solo e soltanto la Cooperativa Bagnini Cervia. Mi chiedo, invece, perché il CDA di Coop Bagnini Cervia abbia deciso di trasformare un fatto interno alla loro organizzazione in un attacco politico al sottoscritto e alla mia lista civica. Siamo poi così tanto sicuri che questo attacco sia stato apprezzato e condiviso da tutti gli associati e membri del CDA? Personalmente non credo.

Ad ogni modo pretendo scuse ufficiali da parte del CDA di Coop Bagnini Cervia, sia a me, che alla lista civica “Mazzolani Sindaco”, parimenti coinvolta senza ragione in questo triste e invero penoso attacco.

Mi auguro che le scuse pubbliche intervengano rapidissime, così da escludere immediatamente anche solo il pensiero che Coop Bagnini di Cervia abbia scelto di appoggiare ufficialmente una parte politica e di entrare nell’agone della battaglia elettorale. Non voglio credere che questo stia accadendo, ma, qualora le scuse non dovessero giungere, mio malgrado lo penserò e lo sottolineerò per l’estrema gravità di tale posizione non super partes di una realtà così importante per la nostra città.”