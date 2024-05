Omaggio ai volontari che aiutarono dopo l’alluvione

Faenza ringrazia i volontari che hanno aiutato nei giorni difficili, dopo l’alluvione. Un ritrovo in Piazza della Libertà, dove le moltissime persone si radunavano dopo aver spalato fango per tutta la giornata per le strade, nelle case o nelle aziende. Continuano in questi giorni a Faenza gli appuntamenti per ricordare gli eventi del maggio 2023, ad un anno di distanza. Venerdì pomeriggio, in Piazza della Libertà, Mirko Casadei ha intonato Romagna Mia e Romagna Capitale; protagonista anche la fisarmonica di Alvio Focaccia degli Alluvionati del Liscio. Sullo schermo allestito invece scorrevano le foto scattate da Antonio Veca durante i soccorsi.