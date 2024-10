Dopo il pareggio pomeridiano con il Riccione per 1-1 il Ravenna FC ha esonerato il tecnico Mauro Antonioli ecco il breve comunicato:

“La società Ravenna Football Club comunica che è stata presa la decisione di sollevare dall’incarico l’allenatore della prima squadra Mauro Antonioli.

Il club desidera ringraziare il tecnico ed il suo staff per la serietà, la professionalità e l’impegno dimostrato in questi mesi alla guida della squadra ed augura loro le migliori fortune per il proseguimento della carriera.”