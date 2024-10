“Più sicuri insieme”. Sesta edizione della campagna nazionale contro le truffe agli anziani

La sesta edizione della campagna nazionale contro le truffe agli anziani, ‘Più Sicuri Insieme’ è in corso con il gazebo di Confartigianato ed ANAP in tutti i mercati della provincia di Ravenna. Oggi, mercoledì 23 ottobre nella città di Lugo. Ancora una volta Prefettura e Confartigianato sono protagoniste di un’iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale Anziani e Pensionati e dal Ministero dell’Interno e che vede la collaborazione di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, di tutte le Amministrazioni Comunali della provincia e delle rispettive Polizie Locali. Le truffe ai danni degli anziani sono le più odiose, anche perché colpiscono una categoria di persone già deboli, ne feriscono l’orgoglio, riducendone così la sicurezza e l’indipendenza, provocando danni spesso permanenti nella loro psiche e non solo. Per questo ANAP Confartigianato, ha firmato già prima della pandemia un Protocollo d’intesa con il Ministero dell’Interno per prevenire le truffe nei confronti degli anziani, e per farlo con efficacia, si è deciso di andare tra la gente. Al gazebo erano presenti rappresentanti delle Forze dell’Ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale) e delle Amministrazioni Comunali che hanno distribuito ai cittadini un pratico vademecum anti-truffa ed informazioni utili.