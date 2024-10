Mokka Café ha inaugurato domenica 20 ottobre: il locale, in via Malpighi 6/B a Faenza, è gestito da Monica Valmori, imprenditrice di lunga esperienza in altri pubblici esercizi nella Bassa Romagna e che ora ha deciso di investire nel faentino.

Il bar, con servizio tabaccheria gestito da Federica Zaccarelli, si presenta in una veste rinnovata e colpisce subito la vetrina dedicata alle colazioni dolci e salate: croissant, bomboloni con diverse farciture e tramezzini, panini home made e pizzette. La colazione è protagonista, come del resto i pranzi con un variegato menù e gli aperitivi: la posizione strategica ed il comodo parcheggio rendono il Mokka Café perfetto per una pausa.

Il locale è aperto dal lunedì al venerdì dalle 5 alle 20, il sabato dalle 5 alle 13 ed è chiuso la domenica.