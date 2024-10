Sempre più conflitti in ambito condominiale: convegno a Confcommercio

Sempre più conflitti in ambito condominiale, sempre più amministratori di condominio che operano sul territorio. Da questi due aspetti è iniziato il convegno “I conflitti in ambito condominiale”, ospitato da Confcoommercio Ravenna e organizzato da Abiconf, l’associazione di amministratori beni immobiliari. Fra i relatori i giuristi Antonio Scarpa e Gianandrea Chiesa, consiglieri della Corte di Cassazione. Sono 151 mila le persone che in provincia di Ravenna vivono in condominio, all’incirca 70 mila famiglie. Fra i principali temi di liti: spese, uso spazi pubblici, rumori, animali domestici o riqualificazioni degli immobili