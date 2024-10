Al via la Settimana per l’Energia e la Sostenibilità di Confartigianato

Iniziata anche in provincia di Ravenna la Settimana per l’Energia e la Sostenibilità, iniziativa nazionale di Confartigianato, alla quale hanno aderito 55 associazioni di categoria provinciale, per diffondere una cultura d’impresa rispettosa dell’ecosistema e delle persone, in risposta agli obiettivi fissati dall’Agenda 2030 dell’Onu. Per tutta la settimana in Romagna si terranno una serie di appuntamenti. Si è partiti lunedì con due eventi, a Cesena e a Ravenna. Confartigianato Ravenna ha aderito alla settimana ideando il festival “Sguardi Sostenibili”, il cinema portato all’interno delle aziende. Alla Biesse Sistemi, una delle aziende di Fornace Zarattini coinvolta dall’alluvione del 2023, è stato proiettato il documentario di Fanpage “Quando la natura parla”. Venerdì, alla Bottega Gaeta di Faenza, invece verrà proiettato il film Monuments Men.