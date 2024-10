Dopo il grande successo dell’anno scorso, anche quest’anno torna l’attesissimo weekend di Halloween e Tutti i Santi, con un programma ricco di attività per tutta la famiglia. Per offrire un fine settimana all’insegna del divertimento e della cultura, Ravenna Incoming offre una serie di esperienze imperdibili, pensate per grandi e piccoli.

“Una Caccia da… Piccoli Brividi”

Da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre, alle ore 16.30, le strade della città si trasformano in un intrigante percorso alla scoperta di curiosità e leggende locali, tutto attraverso una divertente “caccia al TeSSSoro” dedicata ai più piccoli. I bambini, accompagnati da una guida locale e dai genitori, risolveranno enigmi nascosti tra le vie e i monumenti storici del centro storico, imparando divertendosi. Alla fine del percorso, li attenderà un premio speciale. Un modo originale per far vivere ai più piccoli la magia e il mistero di Ravenna, in un’atmosfera perfetta per Halloween.

“I segreti di Ravenna – Noir Walking Tour”

Per chi ama le storie di mistero e il fascino delle passeggiate serali, il pomeriggio alle ore 17.00, da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre, si ripete “I segreti di Ravenna”, un coinvolgente tour a piedi che svela il lato più oscuro e affascinante della città. Un’esperienza suggestiva arricchita da un aperitivo finale, perfetta per chi vuole esplorare Ravenna sotto una luce diversa e scoprire i segreti nascosti tra le sue vie e piazze.

Oltre agli eventi a tema Halloween, Ravenna offre un’ampia scelta di attività culturali nel weekend di Tutti i Santi, ideali per visitatori di ogni età: