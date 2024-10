L’autunno bussa alle porte della Romagna, portando con sé colori, profumi e sapori e una ventata di eventi ed iniziative da non perdere, specialmente per i buongustai e gli appassionati di sagre. Paesi e città si popolano con tanti appuntamenti dedicati alla riscoperta delle tradizioni e dei prodotti tipici, offrendo tantissime occasioni per una gita fuori porta o per un soggiorno all’insegna del relax, della natura e dell’enogastronomia. Spazio anche all’arte e alla cultura, con alcune grandi mostre dedicate al Rinascimento e non solo. Il fascino tenebroso di Halloween ammanta i borghi, le piazze, le rocche e i parchi di divertimento delle province di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e Ferrara, regalando emozioni, brividi e anche divertimento ai più piccoli e alle loro famiglie.

Il MAR – Museo d’Arte della Città di Ravenna ospita “I’M A MOSAIC – Da Severini, Sironi, Fontana a Paladino, Plessi e Samorì”, una mostra in occasione dei 100 anni dalla nascita della Scuola di Mosaico in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti Statale di Ravenna. L’esposizione ripercorre la storia della Scuola di Mosaico dell’Accademia di Belle Arti della città con un viaggio nell’arte contemporanea del ‘900, portando i visitatori alle origini della rinascita del mosaico a Ravenna.

Sempre a Ravenna, dal 25 al 27 ottobre, torna nelle piazze del centro “Giovinbacco. Sangiovese in Festa”, la più grande manifestazione enologica del Romagna Sangiovese e degli altri vini romagnoli, trasformando per tre giorni la città nel capoluogo dei vini di Romagna. Il pubblico avrà la possibilità di degustare i vini di Romagna – Sangiovese, Albana e tutti gli altri vini dei produttori locali – grazie a oltre 50 cantine romagnole, pronte a dare vita alla 22a edizione di una manifestazione ormai tradizionale di Ravenna.

Nelle antiche sale dell’Ex Convento di San Francesco a Bagnacavallo, fino al 10 novembre l’arte contemporanea torna ad essere protagonista con la mostra “Ettore Frani. Verso la gioia” a cura di Paola Feraiorni e Massimo Pulini.

Il 20 ottobre a Casola Valsenio ultimo appuntamento con la Festa dei Frutti Dimenticati, il tradizionale evento dedicato alla riscoperta di quei frutti di cui si è perso l’uso. Gli agricoltori casolani espongono e mettono in vendita i frutti autunnali raccolti da vecchie piante sopravvissute ai mutamenti colturali o da nuove piante collocate dopo la ripresa di interesse verso l’alimentazione contadina di un tempo.

Fino al 20 ottobre, le Pescherie della Rocca di Lugo ospitano “Renato Casaro – L’ultimo uomo che dipinse il cinema”: la mostra, a cura del Cineclub Italo Zingarelli, comprende 40 opere originali e 3 opere inedite provenienti dall’archivio privato del cartellonista Renato Casaro. Il 18 ottobre alle 21 si terrà “Le colonne sonore nel cinema italiano degli anni 70/80”, un talk con Cico Dj.

Giunto alla IV edizione, il 27 ottobre torna in provincia di Ravenna un grande appuntamento per gli appassionati di ciclismo storico. Alla ciclostorica “La Divina” partecipano biciclette con particolari caratteristiche, rigorosamente costruite prima del 1987 e anche i partecipanti indossano abbigliamento d’epoca. La tappa Ravenna – Cervia – Ravenna è inserita nel Giro d’Italia d’Epoca. Per la caratteristica di ciclismo slow, la ciclostorica permette di apprezzare la bellezza dei luoghi e dei paesaggi attraversati, spesso fruibili solo con le due ruote.

Halloween fa tappa anche a Cervia, dal 31 ottobre al 3 novembre: mercatini, giostre, spettacoli e divertimenti, escape room e animazione per grandi e piccoli in piazza Garibaldi e in altri luoghi del centro storico. Tornano mostri e brividi, zucche e dolcetti, truccabimbi e giochi da tavolo, con quattro giorni di eventi per festeggiare insieme Halloween.

Il 31 ottobre Riolo Terme festeggia il Capodanno celtico. La notte riolese, la prima in Italia, riscopre sempre più il significato delle sue origini. Per tutto il paese si troverà una dimensione un po’ fuori dal tempo reale, con ricostruzioni di antichi villaggi dei celti e dei loro riti.