Brisighella si prepara ad accogliere il concerto di punta del cartellone di “Beethoven Mania” de La Corelli: una Stagione, quella firmata dal direttore artistico e musicale Jacopo Rivani, che ha registrato il tutto esaurito ad ogni singolo appuntamento, confermando un seguito ed un apprezzamento sempre crescenti.

Per accontentare le esigenze produttive e l’alta affluenza di pubblico, la Nona Sinfonia, in programma per domenica 15 dicembre, verrà eseguita in orario serale (alle ore 21) presso la Chiesa dell’Osservanza, invece che nell’ormai consueta location del foyer del Teatro Pedrini.

Capolavoro senza precedenti nella storia della musica, la Nona verrà proposta nella riduzione originale firmata da Damiano Drei per l’Orchestra La Corelli, che sarà guidata da Jacopo Rivani. Nel cast vocale brillano giovani talenti (Jennifer Turri – Soprano, Leonora Sofia – Mezzosoprano, Alessandro Fiocchetti – Tenore, Andrea Jin Chen – Baritono) e il coro è il Kairos Vox di Castelfranco Veneto, diretto da Alberto Pelosin.

Composta tra il 1822 e il 1824, la Nona Sinfonia di Beethoven rappresenta un punto di svolta nell’evoluzione della musica sinfonica, e il suo movimento finale, con la celebre “Ode alla Gioia” su testo di Friedrich Schiller, è universalmente riconosciuto come uno dei momenti più significativi e potenti della musica occidentale, celebrazione di un ideale di fratellanza universale attraverso la musica.

Ad introdurre l’esecuzione saranno ancora una volta le letture di Teresa Maria Federici, che accompagneranno il pubblico nell’esperienza della scoperta musicale.

Gli ultimi biglietti disponibili (intero 10 €, ridotto under-12 7 €, gratuito sotto i 6 anni sono prenotabili all’indirizzo: biglietteria@lacorelli.it).

L’evento è frutto della preziosa sinergia tra La Corelli, Ministero della Cultura, Comune e Pro-Loco di Brisighella, AIAM e Tuke SAS.