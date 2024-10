LA BCC premia gli studenti di Forlì che hanno ottenuto il massimo dei voti alla maturità

140 studenti delle scuole superiori di Forlì hanno ottenuto il massimo dei voti alla maturità 2024. Nella mattinata di sabato, al liceo Morgagni, LA BCC ravennate forlivese e imolese ha organizzato la tradizionale cerimonia di premiazione dei “supermaturi”. L’evento è tornato a disputarsi in presenza a Forlì per la prima volta dall’arrivo della pandemia. Oltre all’attestato, per ogni premiato la possibilità di ricevere dalla banca una piccola borsa di studio.